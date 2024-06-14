Эксперт раскрыл тайну: как в жару АИ-95 превращается в АИ-92 прямо в вашем баке

Многие уверены, что знают всё о моторном топливе, и ничто не сможет удивить опытного водителя. Однако не все автомобилисты в курсе, что при определённых условиях бензин АИ-95 в баке может превратиться в АИ-92. Владелец сети автозаправок рассказал порталу njcar. ru, в каких ситуациях это возможно.
Производители автомобилей в России рекомендуют использовать бензин марок АИ-95 или АИ-92, где цифры указывают на октановое число топлива. Чем выше октановое число, тем меньше вероятность детонации — взрывного горения в цилиндрах двигателя при высоком давлении.
Каждая марка топлива производится на нефтеперерабатывающих заводах путем добавления специальных присадок к основной нефтяной фракции, что повышает октановое число до нужного уровня.
В России широко применяется метил-трет-бутиловый эфир (МТБЭ) в качестве присадки к бензину. В каждом литре АИ-95 содержится около 10% МТБЭ. Это важно, так как МТБЭ начинает испаряться при температуре 30 градусов Цельсия и кипит при 55 градусах.
Летом кузов автомобиля сильно нагревается под солнечными лучами. В таких условиях можно задаться вопросом: куда девается МТБЭ при интенсивном испарении? МТБЭ, содержащийся в бензине, может практически полностью испариться, улетучиваясь через неплотно закрытую крышку бензобака. Именно поэтому в автомобилях с неисправной системой вентиляции бака или со сломанной крышкой бензин АИ-95 может превратиться в АИ-92 после нескольких недель простоя на жаре.
Чтобы этого избежать, необходимо плотно закрывать крышку заливной горловины и держать бензобак максимально заполненным — это поможет снизить возможность испарения присадки.
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