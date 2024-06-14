Надёжней некуда: эксперты назвали десять лучших автомобилей Toyota — рейтинг HotCars

Журнал HotCars составил рейтинг из десяти самых надёжных автомобилей Toyota

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Журнал HotCars опубликовал рейтинг самых надёжных автомобилей марки Toyota за последние десять лет.

Фото: Wikipedia by Luftfahrrad is licensed under CC BY-SA 3.0

На первом месте оказалась Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты отметили, что эта модель не подвергалась отзывным кампаниям и массовым жалобам владельцев. Вторую позицию занял кроссовер Toyota Venza того же года, который некоторое время был доступен на российском рынке. Третье место занял субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.

В топ-10 также вошли Toyota Corolla 2016 года, Toyota RAV4 2018 года, Toyota Avalon 2018 года, Toyota Prius 2017 года, Toyota Tacoma 2022 года, Toyota Tundra 2021 года и Toyota Sienna 2016 года.