Надёжней некуда: эксперты назвали десять лучших автомобилей Toyota — рейтинг HotCars

Журнал HotCars опубликовал рейтинг самых надёжных автомобилей марки Toyota за последние десять лет.
На первом месте оказалась Toyota Camry 2014 года выпуска. Эксперты отметили, что эта модель не подвергалась отзывным кампаниям и массовым жалобам владельцев. Вторую позицию занял кроссовер Toyota Venza того же года, который некоторое время был доступен на российском рынке. Третье место занял субкомпактный кроссовер C-HR 2020 года.
В топ-10 также вошли Toyota Corolla 2016 года, Toyota RAV4 2018 года, Toyota Avalon 2018 года, Toyota Prius 2017 года, Toyota Tacoma 2022 года, Toyota Tundra 2021 года и Toyota Sienna 2016 года.
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