Суд по делу о взятке госинспектору технадзора в отношении водителя из Сургута: причины

Следственные органы завершили расследование дела против водителя из Сургута, которого обвиняют в передаче взятки инспектору автодорожного надзора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального следственного управления.
По информации СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый передал деньги государственному инспектору, чтобы получить свидетельство без прохождения подготовки и экзамена. 50-летний житель Сургута обвиняется в даче взятки инспектору технадзора в 2019 году.
Расследование дела против бывшего инспектора, обвиняемого в получении взятки, продолжается. Обвинительное заключение по делу водителя утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.
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