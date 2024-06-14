Суд по делу о взятке госинспектору технадзора в отношении водителя из Сургута: причины

В Кургане будут судить сургутского водителя по делу о взятке госинспектору

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Следственные органы завершили расследование дела против водителя из Сургута, которого обвиняют в передаче взятки инспектору автодорожного надзора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального следственного управления.

Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый передал деньги государственному инспектору, чтобы получить свидетельство без прохождения подготовки и экзамена. 50-летний житель Сургута обвиняется в даче взятки инспектору технадзора в 2019 году.

Расследование дела против бывшего инспектора, обвиняемого в получении взятки, продолжается. Обвинительное заключение по делу водителя утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.