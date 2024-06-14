Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Три фактора, которые могут привести к изменению формы груди
Полезный перекус: необычный вкусный сэндвич для детей
Женская сборная России опустилась в рейтинге ФИФА
Банк России предупредил о рисках депозитов в иностранной валюте
Врач Георгиева: духота в помещении не представляет смертельной опасности
Как защитить ягоды от гниения?
Спектакль "Титаник. Комедия" покажут в юбилейный 20-й раз
Главный тренер сборной Украины: мы знаем, что делать на Евро-2024
Для кошек еда — это не просто способ утолить голод
Суд по делу о взятке госинспектору технадзора в отношении водителя из Сургута: причины

В Кургане будут судить сургутского водителя по делу о взятке госинспектору

0:48
Авто

Следственные органы завершили расследование дела против водителя из Сургута, которого обвиняют в передаче взятки инспектору автодорожного надзора. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на сайт регионального следственного управления.

В Кургане будут судить сургутского водителя по делу о взятке госинспектору
Фото: flickr.com by Mike Schmid is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

По информации СУ СК РФ по Курганской области, обвиняемый передал деньги государственному инспектору, чтобы получить свидетельство без прохождения подготовки и экзамена. 50-летний житель Сургута обвиняется в даче взятки инспектору технадзора в 2019 году.

Расследование дела против бывшего инспектора, обвиняемого в получении взятки, продолжается. Обвинительное заключение по делу водителя утверждено и направлено в суд для рассмотрения по существу.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Авиация НАТО — всё? Названы цели на Украине для крылатых ракет Х-101 с кассетной боевой частью

Х-101 является стратегической крылатой ракетой, которая была разработана с применением технологий снижения радиолокационной заметности.

Крылатые ракеты Х-101 с кассетной боевой частью обнулят авиацию Украины
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра
Фёдор Бондарчук назвал лучшего российского актёра: им оказался не Петров
Две известные российские водочные марки завоевали популярность на мировом рынке
Правила полива: как вырастить крупную, сочную клубнику
Договоры о гарантиях безопасности с Украиной будут "жить" недолго Дмитрий Плотников Пашинян выражает настроения тех армян, которые хотят, чтобы "русские ушли" Любовь Степушова Бухара — любимица туристов со времён Российской империи Сергей Лебедев
Прогоните паутинного клеща с малины: проведите эту простую обработку кустов
Аспирин в огороде: простые способы применения для огурцов и помидоров
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Как избавиться от голубей на балконе: рассказывают эксперты
Последние материалы
Как использовать органические удобрения
В ГЕОХИ провели эксперимент по изучению ударного сжатия аналога марсианского грунта
У кошек есть несколько самых любимых звуков
Пряные жареные креветки: подавайте с рисом
Казахстан стал основным импортером российской фанеры
Объём жилищного строительства вырос на 17% к прошлому году, подсчитал ДОМ.РФ
Филиппа Киркорова обвинили в лицемерии после его патриотических речей
Телеведущая Лера Кудрявцева показала шестилетнюю дочь Машу в больнице
Похудение: какие вечерние привычки нужно изменить
Шведы изобрели биокомпьютер на нейронах
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников