Перелив масла может стоить вам капитального ремонта двигателя — эксперт

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Как избыток масла в двигателе может навредить вашему автомобилю: советы экспертов

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Авто

Поддержание нормального уровня масла в двигателе имеет решающее значение для его правильной работы и долговечности. Эксперты издания SPEEDME. RU объяснили, что избыток масла может быть таким же вредным, как и его недостаток.

Как избыток масла в двигателе может навредить вашему автомобилю: советы экспертов
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Основные причины перелива включают ошибки при доливе, неверные измерения на теплый двигатель, неполное удаление старого масла и проблемы с прокладками или поршневыми кольцами. Избыток масла увеличивает внутреннее давление в двигателе, что может привести к повреждению уплотнений и ухудшению смазывающих свойств масла, что в конечном итоге может вызвать заклинивание двигателя.

Важно регулярно проверять уровень масла на холодном двигателе, следуя рекомендациям производителя. Если вы случайно залили слишком много масла, его излишки нужно удалить как можно скорее.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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