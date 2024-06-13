Некачественное топливо: невидимая угроза для вашего авто — последствия, о которых вы не знали

Эксперт назвал топ-5 неисправностей авто, вызванных некачественным бензином

1:30 Your browser does not support the audio element. Авто

Использование некачественного топлива в современных автомобилях может привести к ряду негативных последствий. Об этом "Российской газете" сообщил директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.

Фото: wikimedia.org by Rama is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic

"Первое, что страдает, — это свечи зажигания и топливные форсунки. Их выход из строя вызывает пропуски зажигания и неполное сгорание топлива. Далее могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, ответственные за экологию.

Если топливо содержит много смол, это может привести к "зависанию" клапанов и закоксовыванию компрессионных и маслосъемных колец, что увеличит расход масла.

Сильное сгорание масла может вызвать масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала, а также задиры постелей распределительного и коленчатого валов.

Для большинства современных двигателей это означает замену шорт-блока или всего двигателя. Некачественное топливо с примесями и водой может повредить топливный насос, насос высокого давления, топливную рампу и другие элементы топливной системы.

С каждым годом экологические нормы для автомобилей становятся строже, поэтому использование качественного топлива является важным условием для долговечной эксплуатации автомобиля", — подчеркнул специалист.