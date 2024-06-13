Некачественное топливо: невидимая угроза для вашего авто — последствия, о которых вы не знали

Использование некачественного топлива в современных автомобилях может привести к ряду негативных последствий. Об этом "Российской газете" сообщил директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов.
"Первое, что страдает, — это свечи зажигания и топливные форсунки. Их выход из строя вызывает пропуски зажигания и неполное сгорание топлива. Далее могут пострадать каталитический нейтрализатор, сажевый фильтр, кислородные датчики и другие компоненты, ответственные за экологию.
Если топливо содержит много смол, это может привести к "зависанию" клапанов и закоксовыванию компрессионных и маслосъемных колец, что увеличит расход масла.
Сильное сгорание масла может вызвать масляное голодание и разрушение коренных и шатунных вкладышей коленчатого вала, а также задиры постелей распределительного и коленчатого валов.
Для большинства современных двигателей это означает замену шорт-блока или всего двигателя. Некачественное топливо с примесями и водой может повредить топливный насос, насос высокого давления, топливную рампу и другие элементы топливной системы.
С каждым годом экологические нормы для автомобилей становятся строже, поэтому использование качественного топлива является важным условием для долговечной эксплуатации автомобиля", — подчеркнул специалист.
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