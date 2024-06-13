Узнайте, почему Toyota Camry 2014 года — самая надёжная машина десятилетия

Toyota Camry 2014 года была признана самой надёжной моделью Toyota за последние 10 лет по версии экспертов "HotCars". За это время седан не попадал под отзывные кампании и не получал серьёзных жалоб от владельцев.
На втором месте находится кроссовер Toyota Venza 2014 года с рейтингом надёжности 87 из 100. В среднем владельцы тратят 440 долларов на её техническое обслуживание ежегодно.
Третье место занял Toyota C-HR 2020 года с рейтингом надёжности 85 из 100, с основной проблемой в рулевом управлении и средними годовыми расходами на обслуживание в 441 доллар. В список также вошли Toyota Corolla 2016, RAV4 2018, Avalon 2018, Prius 2017, Tacoma 2022, Tundra 2021 и Sienna 2016.
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