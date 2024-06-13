Узнайте, почему Toyota Camry 2014 года — самая надёжная машина десятилетия

Toyota Camry 2014 признана самой надёжной моделью за последнее десятилетие

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Toyota Camry 2014 года была признана самой надёжной моделью Toyota за последние 10 лет по версии экспертов "HotCars". За это время седан не попадал под отзывные кампании и не получал серьёзных жалоб от владельцев.

Фото: Wikipedia by IFCAR is licensed under public domain

На втором месте находится кроссовер Toyota Venza 2014 года с рейтингом надёжности 87 из 100. В среднем владельцы тратят 440 долларов на её техническое обслуживание ежегодно.

Третье место занял Toyota C-HR 2020 года с рейтингом надёжности 85 из 100, с основной проблемой в рулевом управлении и средними годовыми расходами на обслуживание в 441 доллар. В список также вошли Toyota Corolla 2016, RAV4 2018, Avalon 2018, Prius 2017, Tacoma 2022, Tundra 2021 и Sienna 2016.