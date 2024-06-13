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Штраф за забытый поворотник: как мелочь может привести к аварии и штрафу

Водителям напомнили о штрафах за неправильное использование поворотников

0:48
Авто

Водители часто путаются с сигналами поворота или забывают их выключить, что может сбить с толку других участников движения и привести к авариям. Представитель ГАИ в интервью порталу njcar. ru рассказал о штрафах за такие ошибки.

Водителям напомнили о штрафах за неправильное использование поворотников
Фото: openverse by janandersen_dk is licensed under CC BY-NC-ND 2.0

Если водитель видит включенный поворотник на машине, едущей по главной дороге, и ошибочно выезжает со двора, может произойти ДТП, где виновным окажется тот, кто был введен в заблуждение. По статье 12.20 КоАП РФ за неправильное использование поворотников предусмотрен штраф в 500 рублей.

Если маневр не соответствует включенному сигналу, действует статья 12.14 КоАП, также предусматривающая штраф в 500 рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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