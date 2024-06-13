Невероятный успех: в Санкт-Петербурге выпустили 2 800 новых автомобилей Solaris за один месяц

"Автомобильный завод АГР" наращивает производство и расширяет дилерскую сеть

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В мае 2024 года "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге выпустил 2 800 автомобилей бренда Solaris, а с момента запуска производства в феврале — 7 900 машин. Компания продолжает расширять дилерскую сеть и предлагает новые программы для партнёров и покупателей.

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Теперь доступны кредитная программа, рассрочка и программа trade-in с выгодой 120 тыс. рублей при покупке модели Solaris HS любой комплектации. Модели бренда Solaris, переименованные автомобили Hyundai и Kia, выпускаются на бывшем заводе корейского автоконцерна.

В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).