Невероятный успех: в Санкт-Петербурге выпустили 2 800 новых автомобилей Solaris за один месяц

В мае 2024 года "Автомобильный завод АГР" в Санкт-Петербурге выпустил 2 800 автомобилей бренда Solaris, а с момента запуска производства в феврале — 7 900 машин. Компания продолжает расширять дилерскую сеть и предлагает новые программы для партнёров и покупателей.
Теперь доступны кредитная программа, рассрочка и программа trade-in с выгодой 120 тыс. рублей при покупке модели Solaris HS любой комплектации. Модели бренда Solaris, переименованные автомобили Hyundai и Kia, выпускаются на бывшем заводе корейского автоконцерна.
В модельный ряд входят кроссоверы HC (Hyundai Creta), седан KRS (Kia Rio), кросс-хетчбэк KRX (Kia Rio X) и седан HS (Hyundai Solaris).
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.