Возвращение легенды: сколько теперь стоит Toyota RAV4 в России

Самый популярный кроссовер марки Toyota — RAV4 — вновь доступен на российском рынке через альтернативные схемы ввоза. Цены на новый RAV4 стартуют от 3,3 млн рублей.
За эту сумму мультибрендовый дилер из Красноярска предлагает версию с 2,5-литровым двигателем мощностью 205 л. с. и передним приводом. Комплектация VX включает светодиодную оптику, мультимедиасистему с Apple CarPlay/Android Auto, беспроводную зарядку и многое другое.
Также доступны версии с 2,0-литровыми моторами, предлагаемые фирмами из Новосибирска и Краснодара за 3,4 млн и 3,58 млн рублей соответственно. В комплектации этих кроссоверов — адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, навигация и другие опции.
Петуния - одно из самых популярных и востребованных растений для декоративного оформления дачных участков, балконов и террас. Эти яркие и обильноцветущие цветы способны радовать нас своим великолепным видом всё лето. Однако не все дачники знают, что с петуниями нужно обращаться очень бережно, и ни в коем случае нельзя отрывать у них цветки.