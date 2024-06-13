Возвращение легенды: сколько теперь стоит Toyota RAV4 в России

Toyota RAV4 возвращается на российский рынок: новые цены и варианты комплектаций

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Самый популярный кроссовер марки Toyota — RAV4 — вновь доступен на российском рынке через альтернативные схемы ввоза. Цены на новый RAV4 стартуют от 3,3 млн рублей.

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За эту сумму мультибрендовый дилер из Красноярска предлагает версию с 2,5-литровым двигателем мощностью 205 л. с. и передним приводом. Комплектация VX включает светодиодную оптику, мультимедиасистему с Apple CarPlay/Android Auto, беспроводную зарядку и многое другое.

Также доступны версии с 2,0-литровыми моторами, предлагаемые фирмами из Новосибирска и Краснодара за 3,4 млн и 3,58 млн рублей соответственно. В комплектации этих кроссоверов — адаптивный круиз-контроль, камеры кругового обзора, навигация и другие опции.