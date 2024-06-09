Названы признаки неисправного топливного фильтра

Автовладельцы часто забывают менять топливный фильтр, что может привести к поломке двигателя, сообщил глава департамента механического ремонта компании "Авилон" Павел Константинов. Он указал на несколько признаков, свидетельствующих о неисправности фильтра и необходимости его замены.
Основным признаком является затруднённый запуск двигателя, пропуски зажигания и нестабильная работа мотора. Если фильтр забит грязью, бензин поступает к двигателю в недостаточном количестве.
Это может вызвать потерю мощности и снижение производительности автомобиля. Еще одним признаком неисправного фильтра является перегрев топливного насоса, что может привести к его преждевременной поломке.
Эксперт отмечает, что частота замены топливного фильтра зависит от типа автомобиля и качества топлива. Многие производители рекомендуют менять топливный фильтр каждые 30-50 тыс. км. Однако некоторые автомобили, особенно дизельные, могут требовать более частой замены.
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