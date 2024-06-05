Автопилот уже здесь: китайские дороги заполнятся самоуправляемыми автомобилями

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Китай одобрил испытания автомобилей с автономным управлением уровня три

1:10
Авто

Китай предоставил разрешение первой группе из девяти автопроизводителей на проведение испытаний автомобилей с передовыми технологиями автономного вождения уровня три на общественных дорогах.

Китай одобрил испытания автомобилей с автономным управлением уровня три
Фото: commons.wikimedia.org by Daderot is licensed under Public Domain

Среди компаний — BYD, Nio, а также крупные государственные производители Changan Automobile, GAC и SAIC. Испытания также будут проводить операторы автопарков, такие как компании по вызову такси. Испытания являются частью плана по ускорению внедрения самоуправляемых автомобилей. Тестовые водители смогут убирать руки с рулевого колеса, а ответственность за безопасность будут нести автопроизводители и операторы автопарков.

Этот шаг приблизит продажу и использование автомобилей уровня три для частных лиц и операторов автопарков. В Китае уже доступны автомобили с технологиями автономного вождения уровня два, которые требуют постоянного внимания водителя. Tesla также планирует в этом году представить свое программное обеспечение "Full Self-Driving" китайским пользователям, продвигаясь к более высоким уровням автономности.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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