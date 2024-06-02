Как безопасно ездить в дождь: названы 7 правил

"За рулем" перечислил семь правил, как безопасно водить машину в дождливую погоду.
Во-первых, включите свет. Видимость в дождь существенно ухудшается. Включив фары, вы не только не улучшите свою видимость, но и сделаете свою машину заметнее для других водителей.
Во-вторых, увеличьте дистанцию до других транспортных средств и соблюдайте скоростной режим. В дождь рекомендуется держать двойную дистанцию.
Третье правило — не экономьте на работе дворников. Включайте их сразу, как начинается дождь. При разъезде на узкой дороге, обгоне или опережении грузовика переведите их в быстрый режим, чтобы водяное облако от других машин не ослепило вас.
В-четвертых, не паникуйте при аквапланировании. Автомобиль на водяной пленке быстро теряет сцепление с дорогой. В этот момент не пытайтесь менять траекторию или тормозить. Подождите несколько секунд, пока сцепление не восстановится. Чтобы избежать аквапланирования, немного снизьте скорость.
Пятое правило — избегайте резких маневров. В дождливую погоду старайтесь не менять часто скорость, ряд и дистанцию. Коэффициент сцепления шин с влажным асфальтом ниже, чем с сухим, что делает маневры более рискованными.
Также не въезжайте в лужу, не зная ее глубины. Лучше остановитесь и наблюдайте, как ее преодолевают другие машины. Проезжая лужу на высокой скорости, можно создать риск аквапланирования, залить воздухозаборник или потерять номерной знак.
Седьмое правило — избегайте остановок на грунтовых обочинах. В дождь грунт становится скользким, что увеличивает риск съезда с дороги. Кроме того, грязь с обочины ухудшает сцепление у едущих за вами машин.
Помните, стоящий на обочине автомобиль в дождь менее заметен и представляет собой дополнительную опасность на дороге.
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