Tesla бросает вызов китайским автопроизводителям: полный автопилот скоро в Китае

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Tesla готовится к запуску Full Self-Driving в Китае

1:06
Авто

Tesla планирует зарегистрировать свое программное обеспечение Full Self-Driving (FSD) в Китае и готовится к его выпуску в этом году. Компания рассматривает возможность продажи FSD по подписке за 98 долларов в месяц, что откроет новый источник дохода на фоне падения продаж на 7,6% в первые четыре месяца года.

Tesla готовится к запуску Full Self-Driving в Китае
Фото: Wikipedia by Granada is licensed under CC BY-SA 4.0

Успешная регистрация программного обеспечения позволит Tesla тестировать FSD на дорогах Китая с участием своих сотрудников перед его запуском для пользователей. Это также создаст давление на китайских конкурентов, таких как Huawei и Xpeng, чтобы ускорить их собственные разработки в области автономного вождения.

В Китае Tesla столкнется с конкуренцией со стороны как минимум 10 автопроизводителей и поставщиков, предлагающих системы второго уровня автономности. Преимущество Tesla заключается в использовании суперкомпьютера Dojo для обучения системы на основе данных, собранных с миллионов автомобилей Tesla по всему миру.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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