Volkswagen объявила о планах разработать доступные электромобили для европейского рынка стоимостью около 20,000 евро, чтобы конкурировать с китайскими производителями, которые имеют 30% преимущество по затратам. Проект, получивший название ID.1, будет запущен в 2027 году.
Компания подчеркивает важность локализации производства в Европе для сокращения транспортных маршрутов и снижения выбросов. Этот шаг является частью стратегии по экономии 10 миллиардов евро до 2026 года. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что успех электромобилей в Европе зависит от политической поддержки и конкурентоспособных условий.
По словам Бони, бизнесмен из списка Forbes, которого помощник сравнил с Биллом Гейтсом, пытался купить её внимание.