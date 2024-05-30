Volkswagen бросает вызов Китаю: новые электромобили за 20,000 евро к 2027 году

Volkswagen разрабатывает доступные электромобили для конкуренции с китайцами

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Volkswagen объявила о планах разработать доступные электромобили для европейского рынка стоимостью около 20,000 евро, чтобы конкурировать с китайскими производителями, которые имеют 30% преимущество по затратам. Проект, получивший название ID.1, будет запущен в 2027 году.

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Компания подчеркивает важность локализации производства в Европе для сокращения транспортных маршрутов и снижения выбросов. Этот шаг является частью стратегии по экономии 10 миллиардов евро до 2026 года. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что успех электромобилей в Европе зависит от политической поддержки и конкурентоспособных условий.