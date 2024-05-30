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Volkswagen бросает вызов Китаю: новые электромобили за 20,000 евро к 2027 году

Volkswagen разрабатывает доступные электромобили для конкуренции с китайцами

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Авто

Volkswagen объявила о планах разработать доступные электромобили для европейского рынка стоимостью около 20,000 евро, чтобы конкурировать с китайскими производителями, которые имеют 30% преимущество по затратам. Проект, получивший название ID.1, будет запущен в 2027 году.

Volkswagen разрабатывает доступные электромобили для конкуренции с китайцами
Фото: Wikipedia by The Car Spy is licensed under Creative Commons Attribution 2.0 Generic license.

Компания подчеркивает важность локализации производства в Европе для сокращения транспортных маршрутов и снижения выбросов. Этот шаг является частью стратегии по экономии 10 миллиардов евро до 2026 года. Генеральный директор Volkswagen Оливер Блюм заявил, что успех электромобилей в Европе зависит от политической поддержки и конкурентоспособных условий.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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