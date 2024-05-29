Эксперты выбрали самые доступные авто: вас удивят цены

Лучшие варианты автомобилей с пробегом до 1 млн рублей

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Autonews.ru составило список интересных автомобилей с пробегом по цене до 1 млн рублей, доступных в автосалонах Москвы, и изучило гарантии, предлагаемые дилерами.

Фото: Wikipedia by JustAnotherCarDesigner is licensed under CC BY-SA 4.0

Среди предложений выделяются Volkswagen Polo 2015 года с пробегом 145 тыс. км и гарантией на год, Skoda Octavia 2015 года, прошедшая комплексную диагностику и с гарантией также на год, и Nissan Qashqai 2011 года с пробегом 168 500 км и гарантией на двигатель и коробку передач также на год. Каждый автомобиль имеет свои особенности и богатую комплектацию.