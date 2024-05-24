Опытные водители тоже ошибаются: 3 важных шага на заправке, о которых все забывают

Ошибки на автозаправочной станции могут случаться даже у опытных водителей. Водитель может забыть выполнить важное действие.
Ошибка может произойти как при подъезде к колонке, так и после заправки бака.
Проверить приборную панель
К колонке следует подъезжать со стороны, где расположена крышка бензобака. Начинающие водители часто забывают, с какой стороны она находится.
Опытные водители также могут попасть в неловкую ситуацию, особенно если управляют арендованным автомобилем.
Чтобы узнать, где находится крышка бензобака, нужно посмотреть на приборную панель. Стрелка возле значка колонки указывает нужное направление.
Закрыть окна и двери
Для заправки нужно выйти из автомобиля, вставить заправочный пистолет в бензобак и оплатить топливо. После этого водитель должен сразу закрыть двери и окна.
Также рекомендуется поставить автомобиль на сигнализацию, чтобы избежать кражи.
Извлечь заправочный пистолет из бензобака
После завершения заправки нужно вынуть пистолет из бензобака и вернуть его на место. Если забыть это сделать, можно повредить оборудование и оказаться в неприятной ситуации.
Продолжительность жизни кошек во многом зависит от качества ухода.