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Опытные водители тоже ошибаются: 3 важных шага на заправке, о которых все забывают

Что автомобилисты забывают сделать на заправке: 3 частые ошибки

1:18
Авто

Ошибки на автозаправочной станции могут случаться даже у опытных водителей. Водитель может забыть выполнить важное действие.

Что автомобилисты забывают сделать на заправке: 3 частые ошибки
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Ошибка может произойти как при подъезде к колонке, так и после заправки бака.

Что же нельзя забывать сделать на заправке?

Проверить приборную панель

К колонке следует подъезжать со стороны, где расположена крышка бензобака. Начинающие водители часто забывают, с какой стороны она находится.

Опытные водители также могут попасть в неловкую ситуацию, особенно если управляют арендованным автомобилем.

Чтобы узнать, где находится крышка бензобака, нужно посмотреть на приборную панель. Стрелка возле значка колонки указывает нужное направление.

Закрыть окна и двери

Для заправки нужно выйти из автомобиля, вставить заправочный пистолет в бензобак и оплатить топливо. После этого водитель должен сразу закрыть двери и окна.

Также рекомендуется поставить автомобиль на сигнализацию, чтобы избежать кражи.

Извлечь заправочный пистолет из бензобака

После завершения заправки нужно вынуть пистолет из бензобака и вернуть его на место. Если забыть это сделать, можно повредить оборудование и оказаться в неприятной ситуации.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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