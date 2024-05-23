Врач рассказала, после какого заболевания водителю не продлят права на автомобиль

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Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто

1:34
Авто

После перенесённого инсульта водителю может быть запрещено садиться за руль. Об этом корреспонденту "Газеты.Ru" сообщила врач-невролог и нейрофизиолог Ольга Гапонова.

Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто
Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

"Физическая слабость, замедленная реакция, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта могут существенно повлиять на способность управлять автомобилем. Поэтому необходимо дать центральной нервной системе время на восстановление. После лёгкого инсульта рекомендуется не садиться за руль как минимум месяц. Однако, если инсульт был более серьезным, период восстановления может быть дольше", — пояснила Гапонова.

Она добавила, что у 5-10% людей, перенёсших инсульт, могут возникнуть эпилептические приступы. По словам врача, эпилепсия является абсолютным противопоказанием к вождению автомобиля любой категории. Следовательно, при медицинском осмотре для продления водительского удостоверения водители с таким диагнозом не получат разрешения на управление транспортным средством.

"Но есть и хорошая новость: большинство инсультов являются лёгкими или умеренными. Многие люди, перенёсшие легкий или средний инсульт, могут вскоре вернуться к вождению, если они получили разрешение от врача и больше не испытывают побочных эффектов, таких как проблемы с подвижностью, зрением или когнитивными способностями", — заключила врач.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлиана Погосова
Юлиана Погосова
Куратор Игорь Моржаретто
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