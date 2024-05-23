Врач рассказала, после какого заболевания водителю не продлят права на автомобиль

Врач Гапонова: после тяжёлого инсульта пациент может лишиться прав на авто

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После перенесённого инсульта водителю может быть запрещено садиться за руль. Об этом корреспонденту "Газеты.Ru" сообщила врач-невролог и нейрофизиолог Ольга Гапонова.

Фото: Pravda.Ru by Даниил Полоников

"Физическая слабость, замедленная реакция, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта могут существенно повлиять на способность управлять автомобилем. Поэтому необходимо дать центральной нервной системе время на восстановление. После лёгкого инсульта рекомендуется не садиться за руль как минимум месяц. Однако, если инсульт был более серьезным, период восстановления может быть дольше", — пояснила Гапонова.

Она добавила, что у 5-10% людей, перенёсших инсульт, могут возникнуть эпилептические приступы. По словам врача, эпилепсия является абсолютным противопоказанием к вождению автомобиля любой категории. Следовательно, при медицинском осмотре для продления водительского удостоверения водители с таким диагнозом не получат разрешения на управление транспортным средством.