Врач рассказала, после какого заболевания водителю не продлят права на автомобиль

После перенесённого инсульта водителю может быть запрещено садиться за руль. Об этом корреспонденту "Газеты.Ru" сообщила врач-невролог и нейрофизиолог Ольга Гапонова.
"Физическая слабость, замедленная реакция, проблемы с памятью, концентрацией и зрением, трудности с чтением и другие последствия инсульта могут существенно повлиять на способность управлять автомобилем. Поэтому необходимо дать центральной нервной системе время на восстановление. После лёгкого инсульта рекомендуется не садиться за руль как минимум месяц. Однако, если инсульт был более серьезным, период восстановления может быть дольше", — пояснила Гапонова.
Она добавила, что у 5-10% людей, перенёсших инсульт, могут возникнуть эпилептические приступы. По словам врача, эпилепсия является абсолютным противопоказанием к вождению автомобиля любой категории. Следовательно, при медицинском осмотре для продления водительского удостоверения водители с таким диагнозом не получат разрешения на управление транспортным средством.
"Но есть и хорошая новость: большинство инсультов являются лёгкими или умеренными. Многие люди, перенёсшие легкий или средний инсульт, могут вскоре вернуться к вождению, если они получили разрешение от врача и больше не испытывают побочных эффектов, таких как проблемы с подвижностью, зрением или когнитивными способностями", — заключила врач.
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