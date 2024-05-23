Россиян предупредили о проблемах с китайскими автомобилями

Адвокат Глазунов: владельцы авто из КНР могут столкнуться с нехваткой запчастей

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При покупке и эксплуатации китайских автомобилей россияне могут столкнуться с рядом проблем. Об этом предупредил адвокат Алексей Глазунов в интервью для "Российской газеты".

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По его словам, владельцы авто из Китая могут встретиться с нехваткой запчастей у официальных дилеров. Кроме того, из-за постоянных доработок и изменений в китайских моделях, некоторые детали могут не подходить ко всем партиям автомобилей. Однако, эксперт отметил, что с ростом популярности таких машин в ближайшие годы могут появиться предприятия по их сборке в России, что решит проблему с запчастями.

Глазунов также указал на хитрость, которую используют китайские производители: они заявляют о длительном гарантийном сроке, не уточняя, что он распространяется только на определенные элементы автомобиля (например, на кузов — 5 лет, на ходовую часть — 6 месяцев). Адвокат рекомендовал россиянам внимательно изучать условия перед покупкой.

Кроме того, китайские бренды, недавно вышедшие на российский рынок, еще не успели организовать в стране достойный уровень сервиса и клиентской поддержки. С технической точки зрения, юрист отметил слабые места китайских машин, такие как электроника и гаджеты, которые часто не русифицированы, а также низкое качество сборки и обработки металла, что приводит к коррозии кузова.