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Автомобиль на грани поломки: чем опасен АИ-92 для вашего двигателя

Моторист объяснил, почему бензин АИ-92 сокращает ресурс двигателя

2:38
Авто

Некоторые автопроизводители допускают использование низкооктанового топлива в своих современных автомобилях, особенно выделяются в этом китайские компании. На крышках бензобаков китайских автомобилей часто можно увидеть надписи, разрешающие использование бензина марки АИ-92.

Моторист объяснил, почему бензин АИ-92 сокращает ресурс двигателя
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Специалист сетевого автосервиса в интервью порталу njcar.ru объяснил, почему экономия на топливе может негативно сказаться на ресурсе двигателя.

Современные турбированные двигатели, которые устанавливаются на большинстве китайских автомобилей, изначально разрабатывались под бензин марки АИ-95 или даже АИ-100. Однако из-за высокой стоимости топлива водители часто заливают в баки таких машин АИ-92. Учитывая это, маркетологи автопроизводителей придумали хитрый ход: они поручили инженерам адаптировать программы управления двигателем, чтобы мотор мог работать на 92-м бензине.

Но законы физики и химии не изменить. АИ-92 не выдерживает высокого давления в современных двигателях, что приводит к детонации и повреждению поршней и цилиндров.

Как сильно может пострадать двигатель при регулярном использовании АИ-92? Это зависит от стиля вождения. Детонация возникает при высоком давлении, которое увеличивается с ростом оборотов двигателя. Чем больше нагрузка на двигатель, тем выше риск возникновения проблем.

Иногда достаточно проехать несколько сотен километров на скорости 140 км/ч, и водитель заметит, что масло в картере уходит. В результате новый двигатель, который еще не прошел 5 тысяч км, может выйти из строя.

Большинство современных двигателей внутреннего сгорания рассчитаны на пробег около 250 000 км. Если степень сжатия двигателя составляет 10,5, то предпочтительно использовать бензин марки АИ-95. Если степень сжатия равна 11 или выше, то лучше заправляться АИ-98 или АИ-100. Но что делать в экстренной ситуации, если бак пустой, а на заправке есть только АИ-92?

В этом случае можно заправить 10 литров, чтобы доехать до следующей заправки, и стараться не поднимать обороты двигателя выше 2500 оборотов в минуту. Это поможет снизить риск детонации и избежать серьезных повреждений.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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