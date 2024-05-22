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Можно ли объехать аварию по встречной полосе?: ответ ГИБДД

В ГИБДД раскрыли, можно ли объехать ДТП по встречной полосе

2:26
Авто

Небольшие ДТП — явление нередкое, иногда превращающее дорогу в настоящую зону бедствия и препятствующее свободному движению транспорта. Однако не только аварии могут создавать препятствия для водителей. Причиной перекрытия дороги могут быть и другие факторы, такие как поломка автомобиля. В таких случаях водителям иногда приходится выезжать на обочину или даже на встречную полосу.

В ГИБДД раскрыли, можно ли объехать ДТП по встречной полосе
Фото: freepik.com by aleksandarlittlewolf is licensed under public domain

Представитель ГИБДД в интервью порталу njcar.ru объяснил, в каких ситуациях такие маневры считаются законными.

В статье 12.15 КоАП РФ ясно указано, что автомобилистам запрещено пересекать сплошную линию разметки или выезжать на трамвайные пути встречного движения. За такие действия предусмотрен штраф в размере 5000 рублей или лишение водительского удостоверения на срок от 4 до 6 месяцев.

Когда водитель сталкивается с препятствием на дороге, ситуация меняется. Согласно Правилам дорожного движения, препятствием считается все, что мешает движению по полосе — будь то сломанный автомобиль, яма на дороге или другое постороннее препятствие. Затор или автомобиль, остановившийся по правилам, препятствием не считаются. Поэтому, если водитель вынужден объезжать препятствие, он не нарушает ПДД.

В соответствии с пунктом 11.7 ПДД, водитель, чей путь затруднен, обязан уступить дорогу другим транспортным средствам. Перед объездом с выездом на встречную полосу нужно убедиться, что других вариантов объезда нет.

Если произошло ДТП с участием нескольких транспортных средств, сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, должны организовать беспрепятственное движение на участке дороги. Водителям в такой ситуации следует руководствоваться указаниями полицейских.

Важно помнить, что если объезд препятствия возможен только через встречную полосу, и патруль ГИБДД еще не прибыл на место, нужно убедиться, что участники аварии установили соответствующие знаки и что объезд другим способом невозможен.

Учитывая все эти факторы, можно спокойно выезжать на встречную полосу для объезда места ДТП без опасения получить штраф.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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