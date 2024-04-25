Задумайтесь, можете "закипеть": почему вы должны срочно поменять антифриз

Замена охлаждающей жидкости (ОЖ) в автомобиле зависит от условий эксплуатации и состояния системы охлаждения. Обычно производители рекомендуют менять ОЖ каждые 40-50 тысяч километров или раз в 4-5 лет.
Однако этот интервал может быть сокращен в случае старых автомобилей или при неблагоприятных условиях эксплуатации. ОЖ с течением времени теряет свои полезные свойства, что может привести к перегреву двигателя и коррозии в системе охлаждения.
Признаки необходимости внеплановой замены ОЖ включают изменение его цвета, появление налета в расширительном бачке или масляной пленки, а также визуальную оценку состояния жидкости при доливке.
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