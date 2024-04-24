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Ошибки, которые разрушают ваш автомобиль. Вот почему вам срочно нужно проверить углы колес

Мифы и реальность: регулировка развала и схождения колес

0:56
Авто

Владелец шиномонтажной мастерской раскрывает три распространенных мифа о регулировке развала и схождения колес. Важно понимать, что хотя настройка колес имеет смысл при изменении размерности шин между сезонами, она становится лишней, если размеры шин остаются неизменными.

Мифы и реальность: регулировка развала и схождения колес
Фото: unsplash.com by Jaromír Kavan is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain

Попытки самостоятельной настройки могут быть бесполезны, так как качественную регулировку можно выполнить только на специализированном оборудовании. Даже при использовании оригинальных деталей при ремонте, изменения углов колес могут возникнуть, поэтому необходимо проводить регулировку после замены ключевых элементов подвески и рулевого управления.

Признаки неправильной настройки могут включать неравномерный износ шин и неустойчивость автомобиля на дороге, поэтому регулярная проверка углов установки колес важна для безопасности и долговечности автомобиля.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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