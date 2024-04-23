Взрыв мощности: новый Porsche Cayenne GTS с 493 лошадиными силами

Porsche представляет обновленную версию Cayenne GTS на 2025 год

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При обновлении третьего поколения Cayenne на 2024 модельный год, Porsche временно пропустил версию GTS, уделяя больше внимания Turbo и E-Hybrid комплектациям.

Фото: commons.wikimedia. org by Alexander Migl is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Однако теперь модель GTS вернулась, открывая линейку запусков Cayenne на 2025 год. Она получила увеличение мощности двигателя до 493 лошадиных сил и 487 фунт-футов крутящего момента благодаря новому 4.0-литровому битурбированному V8.

Новый Cayenne GTS также обновлен стилистически и технически, получив улучшенную подвеску, новые элементы дизайна и дополнительные опции для кузова и салона. Цены на новую модель начинаются от $126,985 для стандартной версии и $131,495 для купе, с увеличением примерно на $12,000 и $14,000 соответственно по сравнению с предыдущей моделью.