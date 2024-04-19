Сенсация от Kia: новый электрический кроссовер EV5 GT

Kia представила электрический кроссовер EV5 GT

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Kia готовится к запуску нового электрического кроссовера EV5 GT, который заменит Stinger GT. Хотя официальный запуск еще не состоялся, в Китае были опубликованы изображения автомобиля в рамках процесса гомологации.

Фото: Wikipedia by Maxhdtenda is licensed under CC BY-SA 4.0

Согласно предварительным техническим характеристикам, EV5 GT будет оснащен двумя электрическими моторами, размещенными спереди и сзади, с пиковой мощностью 215 и 98 лошадиных сил соответственно.

Автомобиль предположительно будет представлен на мировом рынке в ближайшем будущем, а также планируется выпуск другой высокопроизводительной электрической модели — EV9 GT, намеченный на начало 2025 года.