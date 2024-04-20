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Эти сигналы автомобиля помогут понять, что вы залили поддельное масло

Как распознать поддельное моторное масло: сигналы и признаки

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Авто

Подделанное моторное масло становится все более распространенным на рынке, что представляет серьезную опасность для двигателя вашего автомобиля. Признаки поддельного масла могут быть неочевидными, однако с определенным вниманием можно их распознать.

Как распознать поддельное моторное масло: сигналы и признаки
Фото: commons.wikimedia. org by Dvortygirl is licensed under GNU Free Documentation License

Например, при холодном пуске вы можете заметить моргание лампы давления масла, что может быть признаком использования низкокачественного масла. Увеличенный угар масла и изменение его консистенции также могут свидетельствовать о подделке.

При обнаружении подозрительных признаков рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения диагностики и замены масла на оригинальный продукт, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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