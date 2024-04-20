Эти сигналы автомобиля помогут понять, что вы залили поддельное масло

Подделанное моторное масло становится все более распространенным на рынке, что представляет серьезную опасность для двигателя вашего автомобиля. Признаки поддельного масла могут быть неочевидными, однако с определенным вниманием можно их распознать.
Например, при холодном пуске вы можете заметить моргание лампы давления масла, что может быть признаком использования низкокачественного масла. Увеличенный угар масла и изменение его консистенции также могут свидетельствовать о подделке.
При обнаружении подозрительных признаков рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения диагностики и замены масла на оригинальный продукт, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.
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