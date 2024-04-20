Эти сигналы автомобиля помогут понять, что вы залили поддельное масло

Как распознать поддельное моторное масло: сигналы и признаки

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Подделанное моторное масло становится все более распространенным на рынке, что представляет серьезную опасность для двигателя вашего автомобиля. Признаки поддельного масла могут быть неочевидными, однако с определенным вниманием можно их распознать.

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Например, при холодном пуске вы можете заметить моргание лампы давления масла, что может быть признаком использования низкокачественного масла. Увеличенный угар масла и изменение его консистенции также могут свидетельствовать о подделке.

При обнаружении подозрительных признаков рекомендуется обратиться в сервисный центр для проведения диагностики и замены масла на оригинальный продукт, чтобы избежать серьезных повреждений двигателя.