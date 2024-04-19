Владельцы авто игнорируют это опасное предупреждение

Специалисты автомобильного портала "Тарантас Ньюс" обсудили с экспертами СТО причины появления вибрации на педали тормоза при замедлении автомобиля.
Такие вибрации могут свидетельствовать о различных неисправностях, включая обрыв колодки, открутившиеся болты, выход из строя колодок или диска, деформацию ступичного подшипника или застрявший камень в креплениях колодки.
Важно не игнорировать подобные симптомы, так как продолжение движения при наличии вибрации на педали тормоза может повлечь серьезные последствия.
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