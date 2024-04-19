Владельцы авто игнорируют это опасное предупреждение

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Проблемы с тормозами: почему вибрируют педали автомобиля?

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Авто

Специалисты автомобильного портала "Тарантас Ньюс" обсудили с экспертами СТО причины появления вибрации на педали тормоза при замедлении автомобиля.

Проблемы с тормозами: почему вибрируют педали автомобиля?
Фото: freepik.com by master1305 is licensed under public domain

Такие вибрации могут свидетельствовать о различных неисправностях, включая обрыв колодки, открутившиеся болты, выход из строя колодок или диска, деформацию ступичного подшипника или застрявший камень в креплениях колодки.

Важно не игнорировать подобные симптомы, так как продолжение движения при наличии вибрации на педали тормоза может повлечь серьезные последствия.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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