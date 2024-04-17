Большой оборот. Jeep выпустит электрические SUV, которые изменят всю игру

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Jeep планирует разработать электрические версии Wagoneer и Recon для роста продаж

1:17
Авто

Продажи Jeep с 973 227 автомобилей в 2018 году сократились до 643 000 единиц в 2023 году, подвергнувшись пятилетнему спаду. Отказ от доступных по цене моделей Renegade и Cherokee, безусловно, не помог, но новый CEO Антонио Филоза имеет план.

Jeep планирует разработать электрические версии Wagoneer и Recon для роста продаж
Фото: Wikipedia by Jeremy is licensed under CC BY 2.0

Сообщается о выходе электрических версий Wagoneer S и Recon, а также, вероятно, рассматривается возможность выпуска бензиновых версий. Говоря с Automotive News, глава Jeep признал, что будущие электрические внедорожники могут иметь и бензиновые аналоги. Вместе с тем, новая цель компании — достичь ежегодных продаж в США в объеме одного миллиона единиц.

Хотя это может показаться амбициозной целью, выпуск более доступных моделей может помочь увеличить объем продаж. Например, Jeep Avenger из Европы может стать решением для американского рынка. В то время как большой электрический внедорожник Wagoneer S запланирован к продаже в третьем квартале 2024 года, Recon, меньший по размеру, ожидается к концу года.

Куратор Игорь Моржаретто
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