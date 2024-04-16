Британская Колумбия запрещает использование автомобилей с автоматизированными система

В Канаде вводят запрет на самоуправляемые машины

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Британская Колумбия обновила свой Закон о Моторных Транспортных Средствах, запрещая использование автомобилей с автоматизированными системами уровня 3.

Фото: Wikipedia by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under public domain

Это означает, что вождение таких машин становится незаконным даже в случае их просто присутствия на дороге.

Новые правила вступили в силу 5 апреля, но они не распространяются на уровни автоматизации выше 3, так как на данный момент такие системы еще не доступны для общественного использования.