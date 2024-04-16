Британская Колумбия обновила свой Закон о Моторных Транспортных Средствах, запрещая использование автомобилей с автоматизированными системами уровня 3.
Это означает, что вождение таких машин становится незаконным даже в случае их просто присутствия на дороге.
Новые правила вступили в силу 5 апреля, но они не распространяются на уровни автоматизации выше 3, так как на данный момент такие системы еще не доступны для общественного использования.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.