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Британская Колумбия запрещает использование автомобилей с автоматизированными система

В Канаде вводят запрет на самоуправляемые машины

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Авто

Британская Колумбия обновила свой Закон о Моторных Транспортных Средствах, запрещая использование автомобилей с автоматизированными системами уровня 3.

В Канаде вводят запрет на самоуправляемые машины
Фото: Wikipedia by Raysonho @ Open Grid Scheduler / Grid Engine is licensed under public domain

Это означает, что вождение таких машин становится незаконным даже в случае их просто присутствия на дороге.

Новые правила вступили в силу 5 апреля, но они не распространяются на уровни автоматизации выше 3, так как на данный момент такие системы еще не доступны для общественного использования.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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