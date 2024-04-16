Ram 1500 TRX исчез, заменит его новый монстр 2025 года

Видеоролик под названием "Я слышу, что идет буря" является первым тизером для Ram High Output (RHO) 2025 года.
Этот пикап, заменяющий TRX, будет оснащен битурбированным 3,0-литровым рядным шестерком, выдающим как минимум 540 лошадиных сил и 521 фунт-фут крутящего момента.
Ожидается, что RHO займет промежуточное положение между Ford Raptor и Raptor R по мощности и цене. Ожидается, что цена на RHO будет ниже, чем у TRX, который стоил от $97,485.
Пугачева выразила свое восхищение выступлением Савельевой, что стало для нее мощной мотивацией в творческом пути.