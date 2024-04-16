Ram 1500 TRX исчез, заменит его новый монстр 2025 года

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Новый Ram 1500 RHO 2025: мощность и инновации

0:42
Авто

Видеоролик под названием "Я слышу, что идет буря" является первым тизером для Ram High Output (RHO) 2025 года.

Новый Ram 1500 RHO 2025: мощность и инновации
Фото: Wikipedia by Alexander Migl is licensed under CC BY-SA 4.0

Этот пикап, заменяющий TRX, будет оснащен битурбированным 3,0-литровым рядным шестерком, выдающим как минимум 540 лошадиных сил и 521 фунт-фут крутящего момента.

Ожидается, что RHO займет промежуточное положение между Ford Raptor и Raptor R по мощности и цене. Ожидается, что цена на RHO будет ниже, чем у TRX, который стоил от $97,485.

Куратор Игорь Моржаретто
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