Цены на бензин взлетят ввысь к началу дачного сезона

Анастасия Бунина: цены на бензин поднимутся перед началом дачного сезона

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Эксперт топливного рынка, Анастасия Бунина, предсказывает незначительное увеличение цен на бензин к началу дачного сезона.

Фото: commons.wikimedia by Рама is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 France

Она отмечает, что спрос на топливо резко возрастет в ближайшие недели из-за активности автолюбителей, отправляющихся на дачи и в отпуска.

Однако, хотя на бирже уже происходит снижение цен на топливо, потребители этого не ощутят, так как это обычные рыночные колебания, не влияющие на цены на заправках. Прогнозируемое увеличение цен на бензин к майским праздникам составит максимум 0,5%.