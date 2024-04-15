Цены на бензин взлетят ввысь к началу дачного сезона

Эксперт топливного рынка, Анастасия Бунина, предсказывает незначительное увеличение цен на бензин к началу дачного сезона.
Она отмечает, что спрос на топливо резко возрастет в ближайшие недели из-за активности автолюбителей, отправляющихся на дачи и в отпуска.
Однако, хотя на бирже уже происходит снижение цен на топливо, потребители этого не ощутят, так как это обычные рыночные колебания, не влияющие на цены на заправках. Прогнозируемое увеличение цен на бензин к майским праздникам составит максимум 0,5%.
Музкритик ответил на вопрос о своих доходах.