Все больше китайских авто станут встречаться пассажирам такси в России

Доля авто из Китая в таксопарках России может увеличиться до 75 процентов

Количество китайских автомобилей может значительно вырасти в российских таксопарках. Их доля может увеличиться до 75 процентов.

Фото: flickr.com by Elena Yastrebova is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication.

Это произойдет в том случае, если власти РФ одобрят закон о локализации машин, используемых в качестве легковых такси.

"В этом случае все производство авто для таксопарков у нас сосредоточится в руках четырех крупных игроков — Haval, Evolute, "Москвича" и АвтоВАЗа. Три из этих компаний, по сути, занимаются крупноузловой сборкой импортированных авто, 75 процентов — займут китайские технологии", — пишет "ПГ", ссылаясь на председателя Общественного совета по развитию такси в России Ирину Зарипову.

Сейчас популярные марки авто в таксопарках — Cherry и Haval. По словам эксперта, таксопарки положительно относятся к машинам из КНР.