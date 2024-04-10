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Механик разоблачает: почему экономия на бензине с низким октановым числом — путь к дорогостоящему ремонту

Моторист объяснил, почему не получится экономии на АИ-92 вместо АИ-95

1:50
Авто

Экономия на заправке топливом с более низким октановым числом не является целесообразной стратегией. В этом процессе слишком много подводных камней, которые могут привести к дорогостоящему ремонту для владельцев автомобилей.

Моторист объяснил, почему не получится экономии на АИ-92 вместо АИ-95
Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

Механик из специализированного автосервиса поделился с журналистами портала njcar. ru своим мнением по этому вопросу.

Он подчеркнул, что важно понимать, что использование топлива с более низким октановым числом может привести к детонации, или самовозгоранию, особенно при высоких давлениях. Детонация — это практически микровзрывы, которые негативно сказываются на работе таких деталей двигателя, как поршни, клапаны и другие.

Поэтому, если производитель автомобиля рекомендует использовать бензин с октановым числом 95, то следует придерживаться этой рекомендации, считает специалист.

Проблемы с детонацией, вызванные использованием 92-го бензина, могут возникнуть в двигателях, у которых степень сжатия превышает 10,5. Например, это относится к атмосферным моторам Mazda Skyactiv, где эта характеристика равна 13.

Хотя теоретически некоторые двигатели могут работать на 92-м бензине вместо 95-го, стоит помнить, что все современные двигатели разрабатываются с учетом использования топлива с высоким октановым числом. После этого корректировки вносятся в систему зажигания только при необходимости.

Кроме того, при использовании низкокачественного топлива расход может увеличиться как минимум на 5-7%. Постоянное заправление автомобиля АИ-92 может также сократить ресурс двигателя, особенно если это турбированный или атмосферный мотор с высокой степенью сжатия. В результате экономии не получится.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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