Xiaomi раскрывает детали: почему покупатели электромобилей придется ждать до семи месяцев?

Клиенты, желающие приобрести новые электромобили китайского производителя смартфонов Xiaomi, могут столкнуться с ожиданием вплоть до семи месяцев, сообщает Reuters.
Компания предупредила потенциальных покупателей, что сроки ожидания для их электрического седана SU7 могут составлять от четырех до семи месяцев. За 24 часа после запуска предзаказов на автомобиль их количество достигло 88 898. Это произошло спустя немного более месяца после того, как Apple отказалась от своей многолетней мечты о создании электромобилей.
Xiaomi вступила на рынок электромобилей в непростое время, но может использовать свой опыт в области смартфонов для разработки инновационных решений для автомобильных приборных панелей.
Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.