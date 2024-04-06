Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Какие методики ухода за лицом наилучшим образом соответствуют весенним потребностям кожи
Рассказываем, как вырастить популярный и полезный миндаль
Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами
Страсть к необычным вещам: странные коллекции актёров
Певица Жасмин показала красивую невесту сына: "Ева тоже еврейка"
Смузи из киви и лимона: суперполезный витаминный напиток для худеющих
JLD: исследование раскрывает связь между заиканием и навыками чтения
Пюре с котлетой самое популярное блюдо у пассажиров поездов
Лучшая тренировка против целлюлита
Xiaomi раскрывает детали: почему покупатели электромобилей придется ждать до семи месяцев?

Xiaomi предупреждает о задержках в доставке электромобилей SU7

0:49
Авто

Клиенты, желающие приобрести новые электромобили китайского производителя смартфонов Xiaomi, могут столкнуться с ожиданием вплоть до семи месяцев, сообщает Reuters.

Xiaomi предупреждает о задержках в доставке электромобилей SU7
Фото: openverse by Zoerides is licensed under Общественное достояние

Компания предупредила потенциальных покупателей, что сроки ожидания для их электрического седана SU7 могут составлять от четырех до семи месяцев. За 24 часа после запуска предзаказов на автомобиль их количество достигло 88 898. Это произошло спустя немного более месяца после того, как Apple отказалась от своей многолетней мечты о создании электромобилей.

Xiaomi вступила на рынок электромобилей в непростое время, но может использовать свой опыт в области смартфонов для разработки инновационных решений для автомобильных приборных панелей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Обсудить
Популярное
Стало известно, кто стал новой музой для композитора Игоря Крутого

Композитор раскрылся иначе при сотрудничестве с казахским певцом.

Критик Бабичев назвал Димаша Кудайбергена музой для Игоря Крутого
Прохор Шаляпин осыпал комплиментами балерину Анастасию Волочкову
Певец Прохор Шаляпин объяснил, чем его привлекает балерина Анастасия Волочкова
Появились подробности состояния онкобольной Кейт Миддлтон
Perseverance нашёл именно тот камень, который искали учёные, чтобы убедиться: на Марсе была жизнь
НАТО проиграл РФ битву за Украину и распадётся из-за внутренних противоречий Любовь Степушова Новая миссия НАТО будет завесой действующим военнослужащим альянса Дмитрий Плотников Приют-корабль: при царях государство брало под защиту подрастающее поколение Сергей Лебедев
Дряхлые и немощные: названы породы собак с самым слабым организмом и иммунитетом
Страшная, но смешная месть: как Пугачёва наказала Алексея Нилова и других артистов сериала "Улицы разбитых фонарей" за использование её песни
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Не уступают по верности собакам: 5 самых преданных пород кошек
Последние материалы
Переход 3000 "вагнеровцев" в "Ахмат" является спекуляцией фактами
Xiaomi предупреждает о задержках в доставке электромобилей SU7
Страсть к необычным вещам: странные коллекции актёров
Певица Жасмин показала красивую невесту сына: "Ева тоже еврейка"
Смузи из киви и лимона: суперполезный витаминный напиток для худеющих
JLD: исследование раскрывает связь между заиканием и навыками чтения
Пюре с котлетой самое популярное блюдо у пассажиров поездов
Лучшая тренировка против целлюлита
Tesla отменяет планы по выпуску недорогого автомобиля из-за опасений по спросу и конкуренции
Daily Mail: изменения в кишечном микробиоме могут приводить к раку у молодых
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

"Правда.Ру" Эл № ФС77-72263 от 01.02.2018 года, выдано Роскомнадзором. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич. Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру».

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников