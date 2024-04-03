Автоэксперт рассказал, как газомоторное топливо побеждает бензин

Автообозреватель Игорь Моржаретто поделился с журналистами издания "Слово и Дело" преимуществами перехода автомобилей на газомоторное топливо.
Стоимость установки газобаллонного оборудования составляет от 90 до 100 тысяч рублей, что окупается при среднегодовом пробеге выше 70-80 тысяч км.
Однако главной проблемой остается недостаток специализированных газовых заправок и уменьшение свободного пространства в багажнике из-за баллонов для газа.
Введение возможности платы за провоз ручной клади на самолётах может стать значительным изменением в практике авиаперевозок.