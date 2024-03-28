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Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел

1:48
Авто

Журнал "За рулем" сообщил о появлении новых брендов моторных масел, которые заняли место ушедших из-за санкций брендов, и также ответил на часто возникающий вопрос: какое масло лить в китайские автомобили.

Журнал "За рулем" провел анализ российского рынка моторных масел
Фото: sigaus. es by SIGAUS is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license

Самым востребованным среди брендов стал Lukoil. Покупатели также проявляют увеличенный интерес к продукции ZIC, Sintec и Rolf. Примерно 10% продаж приходится на ранее популярные марки Shell, Mobil и Castrol, однако это значение учитывает наличие контрафактной продукции, как утверждается в "За рулем". Помимо ZIC, на рынке можно встретить масло Kixx из Кореи, хотя пока эта марка не объявила о своем уходе из России.

Масло Shell производится в России под маркой Teboil компанией "Лукойл". На заводе Total выпускается продукция под брендом Lemarc. В премиум-сегменте представлен локализованный в Обнинске Rolf.

Наиболее распространенные вязкости моторных масел в России — 5W-30 (35%) и 5W-40 (32%), однако критически важны не только эти показатели, но и соответствие различным допускам, таким как API, ACEA или SAE. Эти данные необходимо уточнять в документации автомобиля.

Что касается обслуживания китайских автомобилей, то "Лукойл", например, предлагает специальное масло с пометкой "для китайских автомобилей" и широким спектром допусков — Lukoil Genesis Armortech CN 5W-40.

Компания Geely официально рекомендует масло Lopal, а для моделей Kaiyi, BAIC и SWM, производимых в Калининграде, используется масло Sintec. То же самое масло используют дилеры Omoda (Chery) и "Соллерс" для моделей Atlant и Argo, которые базируются на китайских автомобилях.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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