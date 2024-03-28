Теперь нельзя получить права без этого документ: другие изменения с 1 апреля

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С 1 апреля в России для сдачи экзамена на права потребуется СНИЛС

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Авто

Согласно новому постановлению правительства РФ, с 1 апреля для сдачи экзамена на знание ПДД и получения водительского удостоверения в России будет необходимо предоставить СНИЛС.

С 1 апреля в России для сдачи экзамена на права потребуется СНИЛС
Фото: Openverse by Wholesale of Void is licensed under CC BY-NC-SA 2.0

Исключение будет сделано для определенных категорий лиц. В случае отсутствия СНИЛС Госавтоинспекция самостоятельно запрашивает необходимые данные.

Кроме того, кандидаты в водители должны будут предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык иностранных документов, а также потребуется письменное согласие одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена и получение российских прав. 

Ранее сообщалось, что Mercedes представил обновленный G-Class с дизельным двигателем G450d.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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