Будьте осторожнее при выборе парковки вашего автомобиля: главные опасности парковки во дворе

Журналисты издания "Слово и Дело" обсудили с экспертами риски, связанные с парковкой автомобилей на открытой местности.
По словам Михаила Болятинского, директора кузовного цеха "Алмас", такие автомобили подвержены различным опасностям, включая ДТП, кражу элементов авто, умышленную порчу, хулиганские выходки, повреждения от коммунальных служб, вторжение грызунов и животных, повреждения от падения предметов с высоты, а также различные воздействия окружающей среды, такие как пыльца, смола и отходы птиц.
Эксперты призывают владельцев автомобилей проявлять бдительность и предпринимать меры предосторожности при парковке на улице.
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