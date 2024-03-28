Будьте осторожнее при выборе парковки вашего автомобиля: главные опасности парковки во дворе

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ТОП-10 опасностей для вашей машины при парковке на улице

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Авто

Журналисты издания "Слово и Дело" обсудили с экспертами риски, связанные с парковкой автомобилей на открытой местности.

ТОП-10 опасностей для вашей машины при парковке на улице
Фото: Wikipedia by Александр Спиридонов is licensed under CC BY 3.0

По словам Михаила Болятинского, директора кузовного цеха "Алмас", такие автомобили подвержены различным опасностям, включая ДТП, кражу элементов авто, умышленную порчу, хулиганские выходки, повреждения от коммунальных служб, вторжение грызунов и животных, повреждения от падения предметов с высоты, а также различные воздействия окружающей среды, такие как пыльца, смола и отходы птиц.

Эксперты призывают владельцев автомобилей проявлять бдительность и предпринимать меры предосторожности при парковке на улице.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Юлия Романёнок
Юлия Романëнок — выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Игорь Моржаретто
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