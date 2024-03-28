Почему водители не сдают водительские права после лишения

Многие водители считают, что срок лишения прав начинается автоматически после вынесения решения суда и не спешат сдавать свои водительские удостоверения. Однако такое поведение только ухудшает ситуацию.
С точки зрения закона, даже если срок лишения прав завершился, но у водителя все еще на руках его водительское удостоверение, он по-прежнему считается лицом, лишенным права управления транспортными средствами.
Водитель обязан сдать своё удостоверение в подразделение ГИБДД в течение трёх дней с момента вступления в законную силу решения суда. Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок его лишения права управления транспортными средствами не начнётся до момента сдачи или изъятия удостоверения.
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