Почему водители не сдают водительские права после лишения

Что происходит, если не сдать водительское удостоверение после лишения прав

0:45 Your browser does not support the audio element. Авто

Многие водители считают, что срок лишения прав начинается автоматически после вынесения решения суда и не спешат сдавать свои водительские удостоверения. Однако такое поведение только ухудшает ситуацию.

Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

С точки зрения закона, даже если срок лишения прав завершился, но у водителя все еще на руках его водительское удостоверение, он по-прежнему считается лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Водитель обязан сдать своё удостоверение в подразделение ГИБДД в течение трёх дней с момента вступления в законную силу решения суда. Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок его лишения права управления транспортными средствами не начнётся до момента сдачи или изъятия удостоверения.