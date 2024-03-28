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Почему водители не сдают водительские права после лишения

Что происходит, если не сдать водительское удостоверение после лишения прав

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Многие водители считают, что срок лишения прав начинается автоматически после вынесения решения суда и не спешат сдавать свои водительские удостоверения. Однако такое поведение только ухудшает ситуацию.

Что происходит, если не сдать водительское удостоверение после лишения прав
Фото: телеграмм канал ГИБДД России is licensed under общественное достояние

С точки зрения закона, даже если срок лишения прав завершился, но у водителя все еще на руках его водительское удостоверение, он по-прежнему считается лицом, лишенным права управления транспортными средствами.

Водитель обязан сдать своё удостоверение в подразделение ГИБДД в течение трёх дней с момента вступления в законную силу решения суда. Если водитель уклоняется от сдачи удостоверения, срок его лишения права управления транспортными средствами не начнётся до момента сдачи или изъятия удостоверения.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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