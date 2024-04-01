Топливный кризис: эксперт рассказал, как не допустить повреждения вашего авто на заправке

Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто

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Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов предложил автомобилистам избегать заправочных станций, не принадлежащих к сети.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил, что на небольших заправках вероятность заправки некачественным бензином значительно выше, сообщает издание "360".

Эксперт подчеркнул, что иногда достаточно одного заполнения бака, чтобы повредить основные детали автомобиля, особенно если это дорогостоящие современные модели.

"При использовании низкосортного топлива на дорогих современных автомобилях можно повредить двигатель или топливную систему", — добавил он.

Рязанов также отметил, что такие АЗС предлагают более низкий уровень обслуживания и прибыли. Кроме того, доказать плохое качество бензина и получить соответствующую компенсацию через суд будет чрезвычайно сложно.