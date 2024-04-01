Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Экс-эксперт ООН: План Зеленского отсталый и бредовый
Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие
Эксперты ответили, каких питомцев нельзя заводить вместе
Interia: Россия готовится применить новейшее оружие на Украине
Фильмы, которые предсказали будущее
Экономист Холод заверил, что продукция "Макфа" не исчезнет с российских прилавков после ареста активов компании
Сорт перца "Аллюр"
Россияне страхуют квартиры от пожаров и соседских котов
Как избавиться от гусиной кожи
Топливный кризис: эксперт рассказал, как не допустить повреждения вашего авто на заправке

Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто

0:52
Авто

Технический директор сети автосалонов Fresh Auto Максим Рязанов предложил автомобилистам избегать заправочных станций, не принадлежащих к сети.

Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто
Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Он отметил, что на небольших заправках вероятность заправки некачественным бензином значительно выше, сообщает издание "360".

Эксперт подчеркнул, что иногда достаточно одного заполнения бака, чтобы повредить основные детали автомобиля, особенно если это дорогостоящие современные модели.

"При использовании низкосортного топлива на дорогих современных автомобилях можно повредить двигатель или топливную систему", — добавил он.

Рязанов также отметил, что такие АЗС предлагают более низкий уровень обслуживания и прибыли. Кроме того, доказать плохое качество бензина и получить соответствующую компенсацию через суд будет чрезвычайно сложно.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
*
Популярное
Слизни исчезнут с участка: вот чем нужно обработать растения — о моллюсках забудете

Этот простой и безопасный способ поможет избавиться от слизней на участке.

Кофе поможет справиться со слизнями
Тренер рассказал, что будет, если приседать каждый день по 20 раз
Тренер назвал плюсы регулярных приседаний
Борьба с клещами с помощью запахов: рассказываем какие они не любят
Подтянутых и красивых рук, как у Майли Сайрус, можно достичь очень просто. 3 упражнения от фитнес-инструктора
На Украине не верят, что Харьков будет взят ВС РФ. Но факты говорят об обратном Любовь Степушова Народному артисту Михаилу Ульянову установили памятник Анжела Якубовская Цари невысоко ценили оперу "Жизнь за царя" Сергей Лебедев
Избавьтесь от сорняков между грядками: прополка и химические препараты не потребуются — всё необходимое есть на кухне
Это дивное растение может расти и дома, и на улице: очень красивый и совершенно неприхотливый цветок
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Кошка нюхает дыхание человека: в чем причина и стоит ли переживать
Последние материалы
Готовим медальоны с лососем: получатся ароматные и мягкие
Эксперты ответили, каких питомцев нельзя заводить вместе
Interia: Россия готовится применить новейшее оружие на Украине
Автоэксперт Рязанов перечислил АЗС, на которых не нужно заправлять авто
Фильмы, которые предсказали будущее
Экономист Холод заверил, что продукция "Макфа" не исчезнет с российских прилавков после ареста активов компании
Сорт перца "Аллюр"
Россияне страхуют квартиры от пожаров и соседских котов
Как избавиться от гусиной кожи
"Спартак" второй год подряд несёт убытки на сумму более миллиарда рублей
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников