Секретные списки: самые ненадежные автомобильные двигатели, которые могут разорить вас

Рейтинг автомобилей с наиболее подверженными неисправностями двигателей: узнайте, какие модели следует избегать

Эксперты журнала Consumer Reports представили рейтинг автомобильных двигателей с наиболее высоким уровнем неисправностей. В списке фигурируют как относительно новые модели, так и старые, востребованные на вторичном рынке.

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Автомобили с самыми проблемными двигателями включают Audi A4 2009-2010 годов с 2,0-литровым наддувным агрегатом, Ford F-350 2008 года с 6,4-литровым дизельным турбодвигателем, а также Chrysler PT Cruiser 2001 года с 2,4-литровым мотором.

В рейтинг также вошли MINI Cooper 2008 года, Chevrolet Equinox/GMC Terrain 2010 года, Jeep Wrangler 2006 года, Cadillac SRX 2010 года, а также менее распространенные модели, такие как Acura MDX 2003 года, Buick Lucerne 2006 года и GMC Acadia 2010 года.