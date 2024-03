Секретные списки: самые ненадежные автомобильные двигатели, которые могут разорить вас

Эксперты журнала Consumer Reports представили рейтинг автомобильных двигателей с наиболее высоким уровнем неисправностей. В списке фигурируют как относительно новые модели, так и старые, востребованные на вторичном рынке.

Фото: Wikipedia by OSX is licensed under public domain