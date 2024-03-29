Катастрофический выбор: почему маленькие заправки могут быть смертельны для вашей машины

Автолюбители, которые предпочитают заезжать на маленькие независимые заправки, могут столкнуться с риском получить некачественное топливо, предупреждает технический директор сети автосалонов "Fresh Auto" Максим Рязанов.
По его словам, даже однократная заправка автомобильного бака плохим топливом может серьезно повлиять на работу основных механизмов машины, особенно если это современные и дорогие модели.
"Это может привести к поломке двигателя или топливной системы", — подчеркнул Рязанов.
Согласно мнению эксперта, качество заправки можно проверить хотя бы по наличию официального веб-сайта. Он также отметил, что АЗС, которые не имеют публичного представления, склонны к низкому уровню обслуживания и, следовательно, к меньшей прибыли.
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