Катастрофический выбор: почему маленькие заправки могут быть смертельны для вашей машины

Автоэксперт рассказал, на каких АЗС рискованно заправлять машину

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Автолюбители, которые предпочитают заезжать на маленькие независимые заправки, могут столкнуться с риском получить некачественное топливо, предупреждает технический директор сети автосалонов "Fresh Auto" Максим Рязанов.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

По его словам, даже однократная заправка автомобильного бака плохим топливом может серьезно повлиять на работу основных механизмов машины, особенно если это современные и дорогие модели.

"Это может привести к поломке двигателя или топливной системы", — подчеркнул Рязанов.

Согласно мнению эксперта, качество заправки можно проверить хотя бы по наличию официального веб-сайта. Он также отметил, что АЗС, которые не имеют публичного представления, склонны к низкому уровню обслуживания и, следовательно, к меньшей прибыли.