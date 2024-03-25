Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея

Многие водители, приехав на заправку, выбирают заполнение бака до отказа, однако эксперты настоятельно предупреждают, что так делать не следует.
Обычно это происходит перед длительной поездкой или просто по инерции. Почему же заправлять полный бак не рекомендуется?
Новые топливные системы автомобилей оснащены сложной вентиляционной системой. Поэтому специалисты предупреждают: при заправке до отказа эта система может повредиться.
Первым вентиляционным клапаном является гравитационный, расположенный между абсорбером и топливным баком. При полном баке этот клапан ломается первым, если машина наклоняется более чем на 45°.
Затем идет электромагнитный клапан, который отвечает за управление системой впрыска и подачи топлива. Еще один клапан находится в горловине бензобака и подает воздух в бак, чтобы не создавалось негативного давления.
По мнению экспертов, при заполненном до отказа баке бензин может вытекать через горловину и попадать на различные механизмы внутри автомобиля.
Специалисты отмечают, что эти капли могут попасть на тормозные диски или попасть в глушитель, что является особенно опасным, так как в этих местах всегда присутствует теплый воздух. При нагреве бензин может воспламениться и даже вызвать взрыв, подчеркивают эксперты.
В другом случае полный бак может вызвать поломку воздушного клапана, что приведет к прекращению подачи топлива в двигатель и заглохнет машина.
Когда же рекомендуется заполнять бак до отказа? Например, зимой, если автомобиль не используется. В этом случае заправка до отказа помогает избежать образования конденсата на стенках бака, что может привести к появлению ржавчины.
Между рядами чеснока хорошо посадить некоторые культуры. Это решение позволяет объединить чесночную грядку с клумбой и обеспечить взаимную выгоду растений.