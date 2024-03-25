Опасность за крутым поворотом: почему заполнять бак до отказа на заправке — плохая идея

Почему категорически нельзя заправляться "до полного": знают хитрость бывалые водители

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Многие водители, приехав на заправку, выбирают заполнение бака до отказа, однако эксперты настоятельно предупреждают, что так делать не следует.

Фото: openverse by Franco Folini is licensed under CC BY-SA 2.0

Обычно это происходит перед длительной поездкой или просто по инерции. Почему же заправлять полный бак не рекомендуется?

Новые топливные системы автомобилей оснащены сложной вентиляционной системой. Поэтому специалисты предупреждают: при заправке до отказа эта система может повредиться.

Первым вентиляционным клапаном является гравитационный, расположенный между абсорбером и топливным баком. При полном баке этот клапан ломается первым, если машина наклоняется более чем на 45°.

Затем идет электромагнитный клапан, который отвечает за управление системой впрыска и подачи топлива. Еще один клапан находится в горловине бензобака и подает воздух в бак, чтобы не создавалось негативного давления.

По мнению экспертов, при заполненном до отказа баке бензин может вытекать через горловину и попадать на различные механизмы внутри автомобиля.

Специалисты отмечают, что эти капли могут попасть на тормозные диски или попасть в глушитель, что является особенно опасным, так как в этих местах всегда присутствует теплый воздух. При нагреве бензин может воспламениться и даже вызвать взрыв, подчеркивают эксперты.

В другом случае полный бак может вызвать поломку воздушного клапана, что приведет к прекращению подачи топлива в двигатель и заглохнет машина.

Когда же рекомендуется заполнять бак до отказа? Например, зимой, если автомобиль не используется. В этом случае заправка до отказа помогает избежать образования конденсата на стенках бака, что может привести к появлению ржавчины.