Выяснилось, почему быстро ржавеют новые китайские и отечественные автомобили

Fit Service: новые китайские и российские авто ржавеют из-за плохого антикора

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Многие современные автомобили сталкиваются с проблемой образования ржавчины уже через год после того, как они выходят на дороги. Об этом сообщил руководитель отдела кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослав Кукарин в беседе с корреспондентом издания "Газета.Ru". По его словам, причиной этой проблемы является недостаточно качественная антикоррозионная обработка кузова на заводе-изготовителе.

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"Сегодня заводская обработка от коррозии часто проводится неравномерно, иногда даже в хаотичном порядке. На некоторых уязвимых участках кузова защиты вообще может не быть. При демонтаже деталей нового автомобиля мы часто обнаруживаем либо голый металл, либо слой грунта. В условиях эксплуатации в России уже через год грунт разрушается, открывая металл для воздействия коррозии. В результате владелец машины может долгое время не замечать появление ржавчины", — пояснил Кукарин.

Эта проблема не ограничивается только новыми китайскими или российскими автомобилями, а также касается и европейских, японских и корейских машин, которые поставляются через параллельный импорт, добавил специалист.

Существует несколько методов антикоррозионной обработки, но их суть сводится к нанесению на днище и скрытые полости специальных материалов, таких как резино-битумные, каучуковые смеси с различными смолами и консервантами, отметил эксперт. Эти композиции формируют защитный слой, предотвращая разрушение и коррозию металла.