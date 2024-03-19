Эти машины проехали 300 тысяч км без единого ремонта. Что в них обеспечило такую надёжность?

Рейтинг надёжности: какие автомобили легко преодолевают отметку в 300 тысяч километров

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Эксперты портала iSeeCars составили рейтинг самых надёжных автомобилей на американском рынке, способных преодолеть пробег в 300 тысяч километров. В этом рейтинге японский Toyota Land Cruiser занял первое место с 15,7 процентами экземпляров, достигших этой отметки.

Фото: Wikipedia by Blueck is licensed under CC BY-SA 4.0

За ним следует Toyota Sequoia с показателем в 9,2 процента. Американский Ford Expedition занимает третье место с 5,2 процента автомобилей, достигших 300 тысяч км. В "пятёрку" также вошли Chevrolet Suburban и Toyota Highlander. Интересно, что лишь 1% современных автомобилей способны проехать 300 тысяч километров без ремонта.