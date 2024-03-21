Ржавая тень над вашим автомобилем: почему колесные арки — главные жертвы коррозии

Автоэксперт Кукарин назвал 5 частей автомобиля, которые быстрее всего ржавеют

1:10 Your browser does not support the audio element. Авто

Коррозия, по словам руководителя направления кузовного ремонта в сети автосервисов Fit Service Ярослава Кукарина наиболее активно атакует заднюю часть автомобиля. Этот процесс затрагивает нишу для запасного колеса, колёсные арки и места крепления подрамника или подвески.

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По его словам, это обусловлено тем, что задние компоненты подвергаются воздействию песка, реагентов и влаги, которые попадают на них во время движения автомобиля.

Кукарин также отмечает, что ещё одним уязвимым местом автомобилей с точки зрения коррозии являются пороги. Он указывает, что ржавчина на порогах чаще всего возникает в местах, которые изначально защищены пластиковыми накладками, поскольку под ними скапливается грязь и песок, способствующие процессу окисления под воздействием влаги.

С другой стороны, центральная часть автомобиля обычно более защищена, поэтому влага и песок туда проникают реже. По мнению специалиста, наименьший риск коррозии представляет передняя часть автомобиля, особенно в области моторного отсека, где обычно поддерживается тепло, и нет прямого воздействия песчаной струи на металл.