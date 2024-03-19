В этих странах бензин подорожал сильнее всего — Россия в конце топ-100

Эксперты подсчитали, в каких странах АИ-95 подорожал сильнее всего с начала года

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С начала 2024 года заметно выросли цены на бензин марки АИ-95 в Аргентине и Турции, в то время как Россия заняла 78-е место по темпам роста стоимости топлива. Эксперты РИА Новости поделились этими данными, основываясь на информации из открытых источников, сообщает "За рулем".

Фото: openverse by Michael Kappel is licensed under CC BY-NC 2.0

В Аргентине цены на бензин АИ-95 выросли на 27,29%, достигнув отметки в 1,011 доллара за литр (по актуальному курсу — 92,88 рубля за литр). Второе место по росту цен заняла Турция с увеличением на 17,36%, что привело к приближению стоимости бензина марки АИ-95 к отметке в 115,94 рубля за литр.

Тройку лидеров по динамике роста замыкает Камерун, где цены на бензин поднялись на 15,07%, достигнув отметки в 128,62 рубля за литр.

Важно отметить, что в некоторых других странах цены на бензин, напротив, снизились. Наиболее заметное снижение наблюдалось в Гренаде — на 23,48%, что снизило цену до 115,11 рубля за литр. Стоит учитывать, что лишь 15 стран обнародовали официальные данные о стоимости топлива.

Что касается России, то по темпам роста цен на бензин она заняла 78-е место: с начала 2024 года цены выросли на 0,11%, достигнув отметки в 55,21 рубля за литр. При этом РФ входит в топ-20 стран с наиболее доступным топливом: по цене за литр мы занимаем 17-е место в мире.

Например, жители Ирана покупают бензин марки АИ-95 по цене 2,66 рубля за литр, в Ливии — за 2,85 рубля за литр, а в Венесуэле — за 3,22 рубля за литр. Самый дорогой бензин продаётся в Монако, где население платит за литр 213,78 рубля, а также в Исландии (212,86 рубля за литр) и Дании (202,3 рубля за литр).