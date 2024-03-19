Топливные мифы: какие способы экономии на самом деле бесполезны

Три опасных и бессмысленных способа экономии топлива

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Экономия топлива — это цель, которую преследуют практически все владельцы автомобилей. Однако стремление минимизировать расход топлива не должно превращаться в жадность или навязчивую идею.

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Иногда это стремление приводит к использованию непроверенных методов, которые оказываются не только бесполезными, но и опасными. Известно, что "скупой платит дважды". Лучше сохранить нормальный режим расхода топлива, чем рисковать применением сомнительных методов, которые могут привести к дополнительным расходам на ремонт.

Например, распространено мнение, что следование за грузовиком помогает экономить топливо из-за уменьшения сопротивления воздуха. Это может быть правдой, однако увеличивается риск аварии, что делает этот метод сомнительным.

Еще один распространенный "лайфхак" — заправка автомобиля ночью. Некоторые водители считают, что топливо в этот период более плотное, что позволяет получить больше за те же деньги. На самом деле, температура бензина остается постоянной независимо от времени суток из-за специального хранения в резервуарах, так что этот метод не имеет смысла.

И отключение кондиционера для экономии топлива может показаться разумным, но незначительная экономия не стоит дискомфорта во время поездки.