Brabus, известный немецкий тюнинговый ателье, только что представил свою новую разработку — Mercedes-AMG S63 E-Performance, модифицированную до 930 лошадиных сил.
Этот огромный роскошный седан обладает невероятной мощностью, а также крутящим моментом в 1113.7 фунт-футов. Brabus увеличил мощность 4.0-литрового AMG V-8 от 603 до 740 лошадиных сил с помощью новых турбонагнетателей, выхлопной системы и соответствующей настройки. Электрический двигатель мощностью 190 лошадиных сил оставлен без изменений.
Brabus утверждает, что 930 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3.2 секунды и достигает ограниченной скорости в 180 миль в час. Внутри и снаружи есть типичные визуальные доработки Brabus, такие как карбоновые вставки и 22-дюймовые моноблочные колеса. Цена за все это впечатляющее обновление составляет €405,000 или около $441,000.
Телеведущий Владимир Березин, знавший Светлану Михайловну более 30 лет, выразил свои воспоминания о ней.