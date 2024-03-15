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Новая супермашина Brabus 930 S: 930 лошадиных сил, 1113.7 фунт-футов крутящего момента и цена в $441,000!

Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами

1:13
Авто

Brabus, известный немецкий тюнинговый ателье, только что представил свою новую разработку — Mercedes-AMG S63 E-Performance, модифицированную до 930 лошадиных сил.

Brabus представил нового монстра: Mercedes-AMG S63 E-Performance с 930 лошадиными силами
Фото: Wikipedia by Danny Galvez is licensed under CC BY-SA 2.0

Этот огромный роскошный седан обладает невероятной мощностью, а также крутящим моментом в 1113.7 фунт-футов. Brabus увеличил мощность 4.0-литрового AMG V-8 от 603 до 740 лошадиных сил с помощью новых турбонагнетателей, выхлопной системы и соответствующей настройки. Электрический двигатель мощностью 190 лошадиных сил оставлен без изменений.

Brabus утверждает, что 930 разгоняется с 0 до 100 км/ч за 3.2 секунды и достигает ограниченной скорости в 180 миль в час. Внутри и снаружи есть типичные визуальные доработки Brabus, такие как карбоновые вставки и 22-дюймовые моноблочные колеса. Цена за все это впечатляющее обновление составляет €405,000 или около $441,000.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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