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Учёные США математически просчитали, что при введении белого сигнала светофора время ожидания на перекрёстках упадёт на 25%

На 25% сократит время ожидания на перекрёстке белый сигнал светофора

1:28
Авто

Учёные из Северной Каролины представили новый метод управления дорожным движением, который может изменить способ передвижения автомобилей и пешеходов в городских условиях.

На 25% сократит время ожидания на перекрёстке белый сигнал светофора
Фото: Wikipedia by Богдан Митронов-Слободской is licensed under CC BY 3.0

По данным портала Computer-Aided Civil and Infrastructure, этот инновационный подход, именуемый "белая фаза", предполагает добавление четвертого сигнала светофора — белого — на перекрестках. Он будет использовать вычислительные возможности автономных транспортных средств (АВ) для оптимизации потока транспорта.

Помимо традиционных красного, жёлтого и зелёного сигналов, белый свет будет указывать водителям следовать за другими транспортными средствами, проезжающими перекресток. Этот метод позволит сократить время ожидания на 25% для всех участников движения.

Авторы исследования отмечают, что новая концепция будет полезна как для автономных, так и для обычных автомобилей, способствуя улучшению безопасности и экономии топлива на дорогах.

Путем компьютерного моделирования исследователи оценили эффективность белой фазы при наличии пешеходов на перекрестках, и результаты показали значительное улучшение движения.

Хотя новая технология еще не готова для внедрения на дорогах, исследователи уже заняты созданием физического прототипа для тестирования концепции в реальных условиях.

Они также призывают к сотрудничеству отраслевых и научных партнеров для дальнейшего развития этой инновационной технологии управления дорожным движением.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Игорь Моржаретто
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