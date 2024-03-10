Собственники Lada Granta в панике: проблемы с получением запчастей

В России закончилась оптика для Lada Granta

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Владельцы автомобилей Lada Granta столкнулись с серьезными проблемами при получении автозапчастей, особенно с оптической группой модели. Эту проблему считают фундаментальной, так как в ближайшее время на российском рынке не предвидится возможности наладить производство подобной оптики.

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Дилеры сообщают, что поставки запчастей из-за границы задерживаются, и доставить их можно только через Казахстан. Еще больше усложняет ситуацию то, что новая оптика не совместима с предыдущей версией из-за отличий в креплениях. В марте дилерские центры активно запрашивают регламенты по замене оптики на аналоговую или с измененными креплениями.

При этом ни автоконцерн, ни дилеры не могут точно объяснить причину проблем с поставками оптики, оставаясь лишь на уровне упоминания французского поставщика. Собственники Lada Granta оказались в затруднительном положении, так как доступность запчастей была одним из важнейших критериев при выборе этой модели.